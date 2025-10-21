Ex-prefeita de Juazeiro surge como opção para chapa de ACM Neto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:11
A ex-prefeita de Juazeiro Suzana Ramos (PSDB) tem sido apontada nos bastidores políticos como uma das opções para compor a chapa de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia nas eleições de 2026.
O nome da tucana tem ganhado força e passou a ser visto como um movimento estratégico dentro das articulações de Neto para ampliar sua base de apoio e alcançar a região Norte do estado, onde o ex-prefeito de Salvador enfrentou dificuldades nas urnas em 2022.
Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, o ex-prefeito de Salvador manteve conversas recentes com a tucana para discutir o cenário eleitoral do próximo ano.
A avaliação é de que Suzana reúne atributos políticos e simbólicos importantes: é uma liderança do interior, mulher e figura com boa aceitação na região Norte