'Jerônimo diz que defende os pobres e negros, mas a Bahia é o estado que mais os faz sofrer', critica Neto

Declaração de ex-prefeito de Salvador aconteceu durante evento nesta segunda-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:50

ACM Neto
ACM Neto, ex-prefeito de Salvador Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, esteve nesta segunda-feira (13) em Barreiras, no oeste da Bahia, onde participou de uma série de reuniões políticas e anunciou a pré-candidatura do ex-prefeito Zito Barbosa (União Brasil) a deputado federal.

O encontro reuniu lideranças importantes da região e do estado, como o ex-ministro João Roma (PL), o deputado federal Paulo Azi (União Brasil), o ex-prefeito de Xique-Xique Reinaldo Braga Filho, além do prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira, e do vice-prefeito Túlio Viana.

Durante o evento, ACM Neto criticou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e afirmou que o estado vive um colapso em áreas essenciais, especialmente na saúde pública. Ele citou o Hospital do Oeste, em Barreiras, como exemplo da falta de estrutura e da desassistência da população.

“Eu tenho denunciado aqui do Hospital do Oeste as ambulâncias na porta, com pacientes obrigados a esperar por muitas e muitas horas para conseguir um internamento no único hospital de toda essa região. Quantas pessoas aqui do oeste não vão bater lá em Brasília pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus para conseguir um tratamento médico? Por quê? Porque demorou muito tempo para eles abrirem os olhos da necessidade de ampliação do Hospital do Oeste, de ampliação da oferta de vagas, sobretudo para os tratamentos de média e alta complexidade”, afirmou Neto.

O ex-prefeito também fez críticas diretas ao discurso do governador Jerônimo Rodrigues (PT). “Jerônimo diz que defende os pobres, mas a Bahia é o estado que mais os faz sofrer. É o estado que mais mata o pobre e o negro, o estado que tem metade da população ganhando até meio salário mínimo, o estado que tem uma das piores qualidades de ensino do Brasil e recorde de desemprego. Será que é esse o governo que cuida dos mais pobres? Claro que não.”

Neto destacou que seu compromisso é com a mudança. “O que me move a seguir nessa caminhada é acreditar que a Bahia pode muito mais. Os baianos merecem muito mais.”

