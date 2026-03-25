POLÍTICA

Vereador é suspenso pelo PT após vídeos com críticas ao governador Jerônimo Rodrigues

Alex Tanuri foi suspenso do cargo por infringir o estatuto do PT, segundo informou o partido

Pombo Correio

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:00

Vereador Alex Tanuri, principal nome do PT em Juazeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Principal nome do PT em Juazeiro, o vereador Alex Tanuri foi suspenso pelo partido após um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (24), onde aparece fazendo críticas ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT). A decisão da direção municipal foi publicada nesta quarta-feira (25).

Segundo a resolução do PT de Juazeiro, Alex Tanuri foi suspenso do cargo por infringir o parágrafo 2º do artigo 229 do Estatuto do PT. Agora, o vereador não poderá representar e/ou falar em nome do PT.

"Os integrantes das bancadas parlamentares, além das medidas disciplinares, estão sujeitos às penas de desligamento temporário de sua bancada com substituição pelos suplentes do Partido, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou à perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerçam em decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, quando se opuserem, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários", diz o parágrafo 2º do artigo 229 do estatuto.

Após a suspensão pelo PT, Tanuri voltou a publicar um de seus vídeos com críticas ao governador Jerônimo Rodrigues, incluindo na postagem o comentário de outro usuário. "Se funcionário público fala, é perseguido. Se é do próprio partido, também... até onde vai isso? Quem é o culpado? O mais grave: querem calar um vereador do povo, do próprio partido. Isso não é política, é falta de respeito", diz o comentário.

Em vídeo publicado anteriormente, o vereador Alex Tanuri afirmou que o governador Jerônimo Rodrigues costuma visitar municípios, anunciar licitações e assinar ordens de serviço, “mas nada sai do papel”. “O que estamos vendo em Juazeiro, a gente vê na Bahia toda, é só promessa”, disse o legislador, que está no quinto mandato e foi duas vezes presidente da Câmara de Vereadores da cidade.

Ainda no vídeo para suas redes sociais, Alex Tanuri citou diversas promessas feitas por Jerônimo Rodrigues para Juazeiro. “São mais de três anos prometendo, e nada foi feito”. De acordo com o vereador, o governador assinou ordem de serviço para a construção de 250 casas populares e de uma UPA de grande porte, junto com a reforma de oito UBS (Unidade Básica de Saúde), prometeu ainda reformar o hospital materno-infantil, a feira livre e pavimentar nove ruas da comunidade de Maniçoba, além de executar obras para melhorar a infraestrutura do estádio Adauto Moraes. Cadê as obras, governador?”, indagou o vereador.



Também no vídeo, Alex Tanuri disse que Jerônimo Rodrigues prometeu a construção do mercado do peixe e que investiria cerca de R$ 15 milhões para entregar à cidade um dos "maiores sonhos da população", o porto das Barquinhas. “Somos uma cidade ribeirinha e esta obra seria fundamental para o desenvolvimento de nosso município”, afirmou.