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Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia

Fabíola Alves Sales foi alvo de denúncias do Ministério Público

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:30

Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo
Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo Crédito: Reprodução

A empresária Fabíola Alves Sales, 34 anos, morta a tiros dentro da sua SUV de luxo quando estacionava na garagem da casa onde morava, em Barreiras, no oeste da Bahia, acumula registro de processos no sistema judiciário. Entre eles, estão duas denúncias do Ministério Público da Bahia (MP) por estelionato e furto.

No caso de estelionato, ela foi denunciada em processo na jurisdição de Luís Eduardo Magalhães. No crime de furto, Fabíola foi alvo de denúncia em Barreiras. A empresária, que também se apresentava como assistente social, ainda foi alvo de processo por parte da empresa montadora do seu veículo.

Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo

Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo por Reprodução
Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo por Reprodução
Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo por Reprodução
Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo por Reprodução
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Fabíola foi vítima de emboscada e morta em SUV de luxo por Reprodução

A motivação do crime de execução do qual Fabíola foi vítima ainda não foi revelada, mas, de acordo com informações de policiais, ela foi alvo de uma emboscada. Isso porque dois homens armados chegaram de moto nas imediações da casa dela, aguardaram e a surpreenderam quando ela estava estacionando o veículo na garagem.

Toda ação teria sido registrada por imagens de câmeras de segurança da Rua Deputado Sebastião Ferreira, no bairro Serra do Mimo, onde Fabíola morava. A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A autoria e as circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Barreiras.

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Tags:

Emboscada Fabíola Alves Sales Empresária Morta suv de Luxo

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