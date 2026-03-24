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Mulher é presa em flagrante após matar irmã a facadas na Bahia

Suspeita foi detida na tarde desta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:45

A vítima é Nildes de Jesus de Souza
A vítima é Nildes de Jesus de Souza Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 44 anos foi presa na tarde desta terça-feira (24), na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela é suspeita de matar a própria irmã a facadas.

Segundo a polícia, a vítima é Nildes de Jesus de Souza, também de 44 anos. O corpo foi encontrado na Rua Novo Horizonte, no bairro Dom Avelar, após a Polícia Militar receber uma denúncia de agressão com uso de arma branca.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Quando a equipe do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegou ao local, a vítima estava ferida no chão, e a suspeita já havia sido contida por populares. Em seguida, ela foi conduzida à delegacia.

A mulher foi presa em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Candeias). A motivação do crime ainda é investigada pela polícia.

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