CRIME

Mulher é presa em flagrante após matar irmã a facadas na Bahia

Suspeita foi detida na tarde desta terça-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:45

A vítima é Nildes de Jesus de Souza Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 44 anos foi presa na tarde desta terça-feira (24), na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela é suspeita de matar a própria irmã a facadas.

Segundo a polícia, a vítima é Nildes de Jesus de Souza, também de 44 anos. O corpo foi encontrado na Rua Novo Horizonte, no bairro Dom Avelar, após a Polícia Militar receber uma denúncia de agressão com uso de arma branca.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Quando a equipe do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegou ao local, a vítima estava ferida no chão, e a suspeita já havia sido contida por populares. Em seguida, ela foi conduzida à delegacia.