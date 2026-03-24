Mulher é presa em flagrante após matar irmã a facadas na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de março de 2026 às 20:45
Uma mulher de 44 anos foi presa na tarde desta terça-feira (24), na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela é suspeita de matar a própria irmã a facadas.
Segundo a polícia, a vítima é Nildes de Jesus de Souza, também de 44 anos. O corpo foi encontrado na Rua Novo Horizonte, no bairro Dom Avelar, após a Polícia Militar receber uma denúncia de agressão com uso de arma branca.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
Quando a equipe do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegou ao local, a vítima estava ferida no chão, e a suspeita já havia sido contida por populares. Em seguida, ela foi conduzida à delegacia.
A mulher foi presa em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Candeias). A motivação do crime ainda é investigada pela polícia.