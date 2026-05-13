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Aposta de R$ 3,50 da Bahia leva mais de R$ 600 mil em sorteio da Lotofácil

Prêmio total de R$ 1,2 milhão será dividido com mais um bilhete

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23:57

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um bilhete baiano tirou a sorte grande e faturou prêmio na noite desta quarta-feira (13), no concurso nº 3684 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 1,2 milhão será dividido com outro bilhete, registrado em Vitória, Espírito Santo. A aposta da Bahia ganhou mais de R$ 600 mil.



O bilhete baiano é uma aposta simples, registrada na Loteria Chave de Ouro, na cidade de Itapetinga, no Sudoeste baiano. A aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50 e levou para casa o montante de R$ 646.806,37.

Os números sorteados foram: 01-03-05-06-09-10-11-12-13-17-18-19-20-21-23.

Ao todo, 285 apostas saíram com prêmio de R$ 1.359,60 para 14 acertos; 10.314 apostas ganharam R$ 35,00 com 13 acertos; 121.918 apostas tiveram 12 acertos e ganharam R$ 14,00; e 589.355 apostadores certaram 11 dezenas e levaram R$ 7,00.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.