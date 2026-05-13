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Homem é preso por perseguir e ameaçar mulher após rejeição amorosa

Investigado era reincidente na prática de ameaças, violência psicológica e stalking contra a vítima

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2026 às 21:44

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso na cidade de Monte Santo, no interior da Bahia, por crimes de stalking e violência psicológica praticados contra uma mulher, de 24 anos, no povoado de Curral Velho, zona rural do município. Ele foi conduzido para a delegacia nesta terça-feira (12). O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Monte Santo.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito não aceitava a negativa da vítima em iniciar um relacionamento. Ele era reincidente na prática de ameaças contra ela, incluindo a exibição, por meio de mensagens enviadas ao celular da mulher, de uma arma do tipo espingarda de pressão. O investigado também teria tentado invadir a residência da vítima durante a madrugada, como forma de intimidação e ameaça.

A polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado, conduzido à delegacia local e, em seguida, encaminhado ao Complexo Policial de Euclides da Cunha, onde permanece à disposição da Justiça.

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