Feira de Saúde oferece exames, vacinação e orientações gratuitos em Salvador

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Publicado em 14 de maio de 2026 às 00:47
Salvador recebe, neste sábado (16), a segunda edição da Feira de Saúde Viver Bem com Lúpus e Outras Doenças Reumáticas. O evento gratuito será realizado no Parque da Cidade, das 8h às 13h.
A programação do evento organizado pela Associação de Pessoas Reumáticas, Afiliados, Colaboradores e Entusiastas (Abrace) vai oferecer serviços de saúde como realização de exames, vacinação, tendas temáticas com orientações profissionais integradas.
Serviços como educação alimentar focada em redução de processos inflamatórios, orientação sobre mobilidade e exercícios adaptados, inclusão no mercado de trabalho, acesso a medicamentos e atenção integral à saúde, estão entre os que serão oferecidos ao público nas tendas.
O objetivo é levar 700 pessoas ao evento, ampliando a divulgação sobre cuidados e orientações para pacientes, profissionais de saúde e rede de apoio. A feira contará ainda com atividades lúdicas ao ar livre para crianças, além de atividades de caminhada, dança, música, brindes e sorteios.
A Feira conta com a parceria de instituições da sociedade civil, do meio acadêmico e do poder público, incluindo a Universidade Federal da Bahia (Ufba) UFBA, Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Universidade Católica do Salvador (Ucsal), Universidade Salvador (Unifacs) e UniFTC, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), Exército Brasileiro e as entidades Lúpicos Organizados da Bahia (Loba), Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef), Associação de Pessoas com Fibromialgia de Salvador (Afibs) e Associação de Neuromielite Óptica (ABMNO).