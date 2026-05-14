SAÚDE ACESSÍVEL

Feira de Saúde oferece exames, vacinação e orientações gratuitos em Salvador

Evento será realizado neste sábado (16), das 8h às 13h, no Parque da Cidade

Publicado em 14 de maio de 2026 às 00:47

Feira de Saúde oferece exames, vacinação e orientações gratuitos em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador recebe, neste sábado (16), a segunda edição da Feira de Saúde Viver Bem com Lúpus e Outras Doenças Reumáticas. O evento gratuito será realizado no Parque da Cidade, das 8h às 13h.

A programação do evento organizado pela Associação de Pessoas Reumáticas, Afiliados, Colaboradores e Entusiastas (Abrace) vai oferecer serviços de saúde como realização de exames, vacinação, tendas temáticas com orientações profissionais integradas.

Serviços como educação alimentar focada em redução de processos inflamatórios, orientação sobre mobilidade e exercícios adaptados, inclusão no mercado de trabalho, acesso a medicamentos e atenção integral à saúde, estão entre os que serão oferecidos ao público nas tendas.

O objetivo é levar 700 pessoas ao evento, ampliando a divulgação sobre cuidados e orientações para pacientes, profissionais de saúde e rede de apoio. A feira contará ainda com atividades lúdicas ao ar livre para crianças, além de atividades de caminhada, dança, música, brindes e sorteios.