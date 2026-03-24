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Briga termina com disparo de arma de fogo e causa pânico no Terminal de Bom Despacho

Confusão aconteceu na noite de segunda (23) envolveu um PM à paisana e passageiros

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:08

Tiro teria ocorrido após um desentedimento entre passageiros Crédito: Redes Sociais

Um disparo de arma de fogo durante uma briga entre passageiros espalhou pânico no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, na noite desta segunda-feira (23). A briga, registrada em vídeos por testemunhas, envolveu um grupo de pessoas e um policial militar à paisana.

Segundo a Polícia Militar (PM), a briga começou como um discussão que evoluiu para as vias de fato. Ainda segundo o órgão, o policial à paisana que estava no local acabou efetuando um disparo para "conter a situação". A PM também informou que os envolvidos na confusão resistiram à abordagem e foram levados à delegacia para esclarecimentos.

Em nota, a Internacional Travessias (ITB) informou que “acionou a polícia, possibilitando que os suspeitos fossem alcançados. Eles chegaram a embarcar no ferry. porém foram retirados da embarcação pelos policiais, que os conduziram neste momento à delegacia”.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os crimes de disparo de arma de fogo, lesão corporal culposa e resistência, desacato e calúnia.

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Tags:

Ferry-boat Policial Tiros Briga

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