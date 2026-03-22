CRIME

Homem é preso após matar outro a tiros em briga de bar

Crime ocorreu em Piabetá (RJ)



Esther Morais

Metrópoles

Publicado em 22 de março de 2026 às 12:15

Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Um homem foi preso neste domingo (22) suspeito de matar outro durante uma briga de bar em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense. A captura foi realizada por policiais civis das 66ª DP (Piabetá) e 60ª DP (Campos Elíseos), após trabalho conjunto de inteligência. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma discussão considerada fútil. Durante o desentendimento, a vítima chamou o suspeito de “bêbado”.

Ainda segundo a Polícia Civil, após a discussão, o homem deixou o local, mas retornou pouco tempo depois armado com um revólver. Em seguida, ele efetuou disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.