VEM CHUVA AÍ

Várias frentes frias chegam ao Brasil e causam virada no tempo; veja previsão

Chuvas moderadas a fortes devem atingir diversas regiões nos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 06:51

Previsão de chuva é para diversas regiões brasileiras Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A passagem de várias frentes frias, associada à formação de uma área de baixa pressão atmosférica, deve provocar uma mudança significativa nas condições do tempo em grande parte do Brasil a partir desta sexta-feira (15), segundo previsão da Climatempo.

A expectativa é de aumento da nebulosidade e retorno das chuvas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste que estavam há mais de 20 dias sem precipitação. O cenário também deve elevar a umidade do ar e amenizar o calor em diversas regiões do país. Outros estados, como a Bahia, não sofrerão impacto direto

Ranking do frio - top 5 1 de 5

Conforme os meteorologistas, a instabilidade começa a ganhar força já na sexta-feira, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul, oeste e norte do Paraná e em áreas do interior paulista. No decorrer do fim de semana, a chuva deve avançar sobre os estados da Região Sul e parte do Sudeste.

No estado de São Paulo, a previsão indica dias consecutivos de chuva, incluindo áreas da capital, interior e litoral, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento. Há alerta para alagamentos e transtornos no trânsito, principalmente no domingo (17).

O Rio de Janeiro também deve registrar aumento gradual das chuvas ao longo do fim de semana, com previsão de tempo mais fechado, temperaturas amenas e risco de chuva forte entre domingo e segunda-feira.

Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, a chuva deve ocorrer de forma mais isolada, mas pode beneficiar áreas que enfrentam tempo seco desde abril. Há previsão de pancadas entre domingo e terça-feira.

Na Região Sul, o avanço da frente fria também deve trazer queda nas temperaturas, especialmente no Rio Grande do Sul, onde uma nova massa de ar polar pode provocar frio intenso a partir da próxima segunda-feira (18).

No Centro-Oeste, áreas de Mato Grosso do Sul podem registrar temporais no fim de semana. Também há previsão de chuva para partes de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal nos próximos dias.