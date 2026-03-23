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PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias

Vítima foi baleada enquanto ensinava mulher a pilotar motocicleta

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:58

PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias
PM reformado é morto a tiros durante assalto em Candeias Crédito: Reprodução

Um policial militar reformado foi morto a tiros durante um assalto na noite do último domingo (22), na Estrada do Pindoba, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como o 1º sargento da reserva remunerada Romão Roberto dos Santos, de 65 anos.

Segundo informações da polícia, ele ensinava a esposa, de 48 anos, a pilotar uma motocicleta quando foi surpreendido por dois homens armados, que anunciaram o assalto. Durante a ação, Romão foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo. O policial foi socorrido e levado ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Horas após o crime, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar no município de São Francisco do Conde. Com ele, foi encontrada uma quantidade de cocaína. O suspeito confessou ter efetuado os disparos e foi reconhecido pela esposa da vítima.

Ele foi conduzido à 20ª Delegacia Territorial de Candeias, onde foi autuado pelos crimes de latrocínio (matar para roubar) e tráfico de drogas. Após ser submetido aos exames de praxe, permanece custodiado à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento, e diligências estão sendo realizadas para identificar e prender o segundo envolvido na ação criminosa.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia manifestou pesar pela morte do sargento e informou que reforçou o policiamento na região, assim como segue atuando de forma integrada com outros órgãos de segurança para localizar todos os envolvidos no crime.

Tags:

Polícia Tentativa de Latrocínio

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