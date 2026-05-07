CONFIRA

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 87 cidades da Bahia

Aviso é de perigo potencial e vale durante toda esta quinta-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:48

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho/ArquivoCORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e em outras 87 cidades da Bahia. O aviso começou às 9h15 desta quinta-feira (7) e segue válido até às 23h59, podendo ser prorrogado. O litoral é a área mais afetada do estado.

De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.

A Defesa Civil de Salvador informou que a previsão para a capital é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, devido a atuação de um cavado próximo à costa. Os cavados são correntes de vento que ajudam a formar nuvens de tempestade.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

Ainda de acordo com a Codesal, as localidades que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 48 horas são: Campinas de Brotas (84 mm), Nordeste de Amaralina (81,2), Parque da Cidade (77,2), Pituba (76,2) e Barra/Vila Naval (75,4). A cidade está em nível de observação, segundo a pasta.

Alerta do Inmet

Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, segundo o Inmet. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas na Bahia.



O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.

Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades sob alerta

Alagoinhas

Alcobaça

Amélia Rodrigues

Araçás

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barro Preto

Belmonte

Buerarema

Cachoeira

Cairu

Camacan

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Caravelas

Cardeal da Silva

Catu

Coaraci

Conceição do Jacuípe

Conde

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Eunápolis

Gongogi

Ibicaraí

Ibirapitanga

Igrapiúna

Ilhéus

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itanagra

Itaparica

Itapé

Itapebi

Ituberá

Jaguaripe

Jussari

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mascote

Mata de São João

Muniz Ferreira

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Viçosa

Pau Brasil

Piraí do Norte

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Cruz Cabrália

Santa Luzia

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teixeira de Freitas

Teodoro Sampaio

Terra Nova

Ubaitaba

Una

Uruçuca

Valença

Vera Cruz