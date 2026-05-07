Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 87 cidades da Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:48
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em Salvador e em outras 87 cidades da Bahia. O aviso começou às 9h15 desta quinta-feira (7) e segue válido até às 23h59, podendo ser prorrogado. O litoral é a área mais afetada do estado.
De acordo com o órgão, a previsão indica acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.
A Defesa Civil de Salvador informou que a previsão para a capital é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, devido a atuação de um cavado próximo à costa. Os cavados são correntes de vento que ajudam a formar nuvens de tempestade.
Dia de chuva em Salvador
Ainda de acordo com a Codesal, as localidades que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 48 horas são: Campinas de Brotas (84 mm), Nordeste de Amaralina (81,2), Parque da Cidade (77,2), Pituba (76,2) e Barra/Vila Naval (75,4). A cidade está em nível de observação, segundo a pasta.
Apesar do volume de chuva, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves, segundo o Inmet. Ainda assim, há possibilidade de impactos como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas na Bahia.
O alerta reforça a necessidade de atenção, principalmente em áreas com histórico de problemas de drenagem ou risco de deslizamentos. A recomendação é evitar enfrentar o mau tempo e observar qualquer sinal de alteração em encostas.
Entre as orientações do Inmet estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é indicado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade e buscar abrigo seguro enquanto durarem as chuvas. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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