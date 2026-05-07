SAÚDE

Lauro de Freitas terá maternidade com 117 leitos; veja o projeto

Unidade de saúde deverá atender cerca de 3 mil gestantes através do Sistema Único de Saúde (SUS)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:10

Projeto da nova maternidade de Lauro de Freitas Crédito: Divulgação Prefeitura de Lauro de Freitas (Feito com IA)

A futura Maternidade Municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, terá 117 leitos e capacidade para atender 3 mil gestantes do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta quinta-feira (7).

A unidade será construída na Via Metropolitana e terá estrutura de aproximadamente 8 mil m². O equipamento foi planejado para garantir atendimento humanizado, com privacidade e suporte adequado desde o pré-natal até o pós-parto.

A nova estrutura também estará integrada ao SUS Digital e ao programa Agora Tem Especialistas, iniciativas que buscam modernizar o atendimento e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública.

"A unidade vai fortalecer o cuidado com gestantes, puérperas e recém-nascidos, garantindo mais acolhimento, dignidade e acesso à saúde. Mais do que uma obra, esse é um investimento no futuro da nossa cidade e no cuidado com as famílias laurofretenses", escreveu a gestão municipal em uma publicação nas redes sociais. O vídeo feito através de inteligência artificial (IA) e publicado pela prefeitura mostra como será a maternidade (veja abaixo).