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PMs acusados de morte de professores na Bahia são condenados a 38 anos de prisão

Vítimas foram mortas em Porto Seguro, no sul do estado, em 2009

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:41

Professores foram mortos em 2009
Professores foram mortos em 2009 Crédito: Reprodução

Os policiais militares Sandoval Barbosa dos Santos e Joilson Rodrigues Barbosa foram condenados a 38 anos de prisão cada pelas mortes de dois professores em Porto Seguro, no sul da Bahia, em setembro de 2009. As vítimas, Álvaro Henrique Santos e Elisney Pereira Santos, foram assassinadas a tiros em um sítio na zona rural da cidade. 

O julgamento foi realizado no Fórum Ruy Barbosa, em Itabuna, e teve as penas anunciadas na quarta-feira (6). De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, os dois policiais foram mandantes dos crimes. Eles queriam silenciar Álvaro por ele ter denunciado irregularidades e desvios de verbas públicas. O professor era Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB.). 

O sítio onde o Álvaro morava foi invadido por homens armados que, além de renderem mãe, irmão e filho da vítima, teriam forçado a genitora a ligar para o professor para atraí-lo ao local. Ainda segundo a denúncia, Elisney não era um alvo inicial, mas foi morto por estar no local no momento da execução, já que chegou acompanhando o colega. Os dois policiais também respondem a outro processo pelo homicídio de dois executores deste crime.

A pena definida a cada um dos condenados foi de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio de Álvaro, e 16 anos, 7 meses e 15 dias pelo homicídio de Elisney, totalizando 38 anos e 6 meses. Na sentença, foram levadas em consideração duas circunstâncias agravantes: o motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima. 

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