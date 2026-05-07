SALVADOR

Nova usina solar instalada na Estação da Lapa vai economizar cerca de R$ 11 mil na conta de luz

Entrega do equipamento aconteceu nesta quinta-feira (7)

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 14:36

Nova usina solar é instalada na Estação da Lapa Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba instalaram, nesta quinta-feira (7), uma usina fotovoltaica foi instalada na Estação da Lapa. O equipamento vai economizar cerca de R$ 11 mil mensais na conta de luz, com impacto direto no funcionamento do sistema BRT.

Essa foi a quinta estação de BRT contemplada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A iniciativa já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está na Casa da Mulher, consolidando Salvador como referência no uso de energia limpa na administração pública.

De acordo com o secretário de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, as placas fotovoltaicas compensam o consumo nas estações de BRT e produzem excedentes de energia elétrica que são usados para reduzir as despesas com outros equipamentos, como Elevador Lacerda e Plano Inclinado. Ele disse que a medida reforça o protagonismo do município na adoção de soluções inovadoras na gestão pública.

“A Estação da Lapa é o maior terminal de passageiros do Norte e Nordeste e terá quase 50% da energia das áreas públicas absorvida por essa usina. Nossa intenção é expandir para o máximo de estações possíveis do BRT e outros terminais”, afirmou o secretário. Além da Estação da Lapa, o programa já foi implantado também nos terminais Cidadela, Hiper, Itaigara e Pituba. Anualmente, a economia na Lapa pode chegar a R$ 120 mil.

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Impactos

O diretor de Iluminação, Ângelo Magalhães, afirmou que, além da economia financeira, o uso da energia solar contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, alinhando a gestão municipal às melhores práticas ambientais e ao compromisso com o futuro da cidade.

“Mais do que um equipamento moderno, essa usina representa gestão eficiente. Em uma gestão integrada, a Diretoria de Iluminação Pública, junto ao Comitê de Eficiência Energética, acompanha a geração de energia e o desempenho do sistema de forma contínua. A gente entrega controle diário, manutenção preventiva e limpeza programada, garantindo eficiência energética, redução de custos públicos e pleno funcionamento ao longo do tempo”, disse Ângelo Magalhães.