VIOLÊNCIA

Empresária é morta a tiros dentro de carro de luxo no interior da Bahia

Vítima estava na rua de sua residência, em Barreiras

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 22:18

A vítima é Fabíola Alves Sales, de 34 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher foi encontrada morta na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. A empresária entrava dentro de casa com um Toyota SW4 quando foi atingida por disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (23).



A vítima é Fabíola Alves Sales, de 34 anos. Em seu perfil nas redes sociais, ela se apresentava como assistente social e empresária. O crime ocorreu na Rua Deputado Sebastião Ferreira, no bairro Serra do Mimo.

Segundo informações da Polícia Civil, a empresária estava dentro do veículo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos à queima-roupa.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

Fabíola chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A autoria e as circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Barreiras.

Em entrevista à rádio local Cidade FM, o delegado responsável pelo caso, Jonsivaldo Pereira, afirmou que a polícia apura uma possível premeditação do crime. Após a análise de câmeras de monitoramento de imóveis da rua onde o crime ocorreu, a polícia concluiu que os suspeitos chegaram ao local antes da vítima e ficaram escondidos em uma construção inacabada nas proximidades.

De acordo com o delegado, a vítima entrou na residência com o carro, mas, antes que conseguisse fechar o portão, o imóvel foi invadido pelos dois homens. A delegacia trabalha com a linha investigativa que apura uma possível tentativa de roubo.