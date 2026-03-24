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Empresária é morta a tiros dentro de carro de luxo no interior da Bahia

Vítima estava na rua de sua residência, em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 22:18

A vítima é Fabíola Alves Sales, de 34 anos
A vítima é Fabíola Alves Sales, de 34 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher foi encontrada morta na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. A empresária entrava dentro de casa com um Toyota SW4 quando foi atingida por disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (23).

A vítima é Fabíola Alves Sales, de 34 anos. Em seu perfil nas redes sociais, ela se apresentava como assistente social e empresária. O crime ocorreu na Rua Deputado Sebastião Ferreira, no bairro Serra do Mimo.

Segundo informações da Polícia Civil, a empresária estava dentro do veículo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos à queima-roupa.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
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Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Fabíola chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A autoria e as circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Barreiras.

Em entrevista à rádio local Cidade FM, o delegado responsável pelo caso, Jonsivaldo Pereira, afirmou que a polícia apura uma possível premeditação do crime. Após a análise de câmeras de monitoramento de imóveis da rua onde o crime ocorreu, a polícia concluiu que os suspeitos chegaram ao local antes da vítima e ficaram escondidos em uma construção inacabada nas proximidades.

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De acordo com o delegado, a vítima entrou na residência com o carro, mas, antes que conseguisse fechar o portão, o imóvel foi invadido pelos dois homens. A delegacia trabalha com a linha investigativa que apura uma possível tentativa de roubo.

A família da vítima deve prestar depoimento nos próximos dias para informar se ela enfrentava conflitos ou desavenças que possam ter motivado o crime.

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