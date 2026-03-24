SALVADOR

Líder de facção suspeito de ataques no Engenho Velho da Federação é preso na RMS

Homem foi encontrado em um condomínio de Lauro de Freitas

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:49

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foi preso, nesta segunda-feira (23), um dos líderes do tráfico de drogas na região da Gamboa, em Salvador. O homem foi localizado pela polícia em um condomínio no bairro de Ipitanga, na cidade de Lauro de Freitas.

Na residência onde o suspeito estava no momento da prisão, foram encontradas porções de maconha do tipo “Wolf”, além de um carregador e munições de calibre 9 mm. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 32 anos, possui histórico de prisões por crimes como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ele é apontado pelas investigações como uma figura de destaque no tráfico de drogas na Gamboa. Além disso, teria envolvimento direto em ataques armados registrados no bairro do Engenho Velho da Federação, ocorridos no final de 2025.