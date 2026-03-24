Gasolina a R$ 4,98: veja quanto custa o combustível em cidades da Bahia

Enquanto Salvador aparece entre as capitais com gasolina mais cara, interior registra preços mais baixos

  • Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:00

Gasolina no Brasil contém uma porcentagem de etanol.
Gasolina no Brasil Crédito: Agência Senado

Levantamento recente da Agência Nacional do Petróleo (ANP) colocou a capital baiana na 9ª posição do ranking das capitais com a gasolina mais cara do país. Os dados consideraram o período entre os dias 15 e 21 de março. Embora, em Salvador, o preço tenha subido a ponto de atingir R$ 7,79, em todo o estado da Bahia é possível encontrar o combustível por até R$ 4,98.

A reportagem avaliou o preço da gasolina comum em 13 cidades baianas na noite desta segunda-feira (23), com base em informações da plataforma Preço da Hora Bahia, que reúne dados das Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas (NFC-e). Na capital baiana, o menor valor encontrado para a gasolina comum era de R$ 6,74, no Hiperposto da Avenida ACM, na Pituba.

Postos com gasolina barata em Salvador

Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção) Av. Centenário, 328 – Chame-Chame
Posto Zeus – R$ 6,73 (promoção) Av. General Graça Lessa, 1226 – Acupe de Brotas
Copmetro – R$ 7,13 Rua Arthur D'Almeida Couto, 6 – Vila Laura
Copmetro – R$ 7,13 Rua Antônio da Silva Coelho, 19 – Armação
Posto Sanave – R$ 7,19 Av. Mário Leal Ferreira, 500 – Daniel Lisboa
Posto Águas Claras – R$ 7,20 Rua Dr. Jorge Costa Andrade, 264 – Águas Claras
Auto Posto Centenário – R$ 6,59 (promoção) Av. Centenário, 328 – Chame-Chame

Em Feira de Santana, no centro-norte do estado, o menor preço do combustível era de R$ 6,85, no Posto Conceição, localizado em Conceição de Feira. Já em Barreiras, no oeste baiano, o valor mínimo registrado na plataforma era de R$ 6,95, praticado no Posto Jequitibá, na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Em Guanambi, no centro-sul do estado, a gasolina mais barata era vendida por R$ 6,48 no Auto Posto Rio Branco, localizado na Avenida Barão do Rio Branco.

Em Juazeiro, no norte do estado, a gasolina era vendida a R$ 5,76 no posto BR Distribuidora, na Avenida Cheffy Khoury. Por outro lado, em Alagoinhas, no nordeste baiano, no Posto Velha Alagoinhas, localizado na rodovia Governador Mário Covas, o combustível custava R$ 7,21.

Na Chapada Diamantina, em Lençóis, o litro da gasolina comum custava R$ 6,80 no Posto Ecológico, na BA-850. Na mesma região, em Seabra, o Posto Nova Esperança, na BR-242, vendia o combustível por R$ 6,90.

Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, a gasolina comum mais barata era encontrada por R$ 7,29, no Posto Portal da Ilha. Já em Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá, o Novo Paraíso Auto Posto comercializava o combustível por R$ 6,38.

Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, o menor valor encontrado para a gasolina comum era de R$ 4,98, no Posto Avenida, localizado na Avenida A Nenzinha Santos.

No sul da Bahia, os menores preços variavam entre R$ 5 e R$ 6. Em Ilhéus, na rodovia Ilhéus/Olivença (Km 3), consumidores podiam encontrar gasolina comum por até R$ 5,56, no Posto Praia do Sul. Já em Porto Seguro, o menor valor era de R$ 6,31, no Auto Posto 1500.

