PREÇO ALTO

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos

Cidades está entre as capitais com combustível mais caro no país

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:09

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos Crédito: Shutterstock

A gasolina em Salvador já chega a R$ 7,79 na manhã desta segunda-feira (23). Pelo menos quatro postos cobram esse valor. Eles estão localizados na Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Professor Magalhães Neto e Estrada Campinas-Pirajá. Os dados são do Preço da Hora.

Por outro lado, ainda é possível encontrar gasolina mais barata na capital baiana. Dois postos estão com descontos. No Auto Posto Centenário, na Avenida Centenário, o litro da gasolina comum caiu de R$ 7,29 para R$ 6,59. Já no Posto Zeus, na Avenida General Graça Lessa, o preço foi reduzido de R$ 7,23 para R$ 6,73. Não há detalhes sobre o prazo das promoções.

Postos com gasolina barata em Salvador 1 de 6

Já no Posto Santa Inês, na localidade de Tia da Rodagem, em Itaparica, a gasolina está sendo vendida a R$ 7,03. Na Rua Antônio da Silva Coelho, o combustível é encontrado por R$ 7,13.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Salvador está entre as capitais com a gasolina mais cara do país. A cidade ocupa a 10ª posição no ranking referente à semana entre os dias 15 e 21 de março.

No período, a gasolina comum teve preço médio de R$ 7,16, podendo variar entre R$ 6,99 e R$ 7,39 nos postos da capital. Já a gasolina aditivada apresentou média de R$ 7,28, com valores que chegam a R$ 7,59.