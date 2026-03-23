Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador; veja os postos mais baratos

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Esther Morais
Publicado em 23 de março de 2026 às 09:09
A gasolina em Salvador já chega a R$ 7,79 na manhã desta segunda-feira (23). Pelo menos quatro postos cobram esse valor. Eles estão localizados na Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Professor Magalhães Neto e Estrada Campinas-Pirajá. Os dados são do Preço da Hora.
Por outro lado, ainda é possível encontrar gasolina mais barata na capital baiana. Dois postos estão com descontos. No Auto Posto Centenário, na Avenida Centenário, o litro da gasolina comum caiu de R$ 7,29 para R$ 6,59. Já no Posto Zeus, na Avenida General Graça Lessa, o preço foi reduzido de R$ 7,23 para R$ 6,73. Não há detalhes sobre o prazo das promoções.
Postos com gasolina barata em Salvador
Já no Posto Santa Inês, na localidade de Tia da Rodagem, em Itaparica, a gasolina está sendo vendida a R$ 7,03. Na Rua Antônio da Silva Coelho, o combustível é encontrado por R$ 7,13.
Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Salvador está entre as capitais com a gasolina mais cara do país. A cidade ocupa a 10ª posição no ranking referente à semana entre os dias 15 e 21 de março.
No período, a gasolina comum teve preço médio de R$ 7,16, podendo variar entre R$ 6,99 e R$ 7,39 nos postos da capital. Já a gasolina aditivada apresentou média de R$ 7,28, com valores que chegam a R$ 7,59.
No ranking nacional, São Paulo lidera com o maior preço (R$ 7,99), seguida por Porto Velho (R$ 7,89) e Rio de Janeiro (R$ 7,79). Salvador aparece na 10ª posição, com preço máximo de R$ 7,39.