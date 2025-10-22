COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

'Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem', afirma ACM Neto

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:01

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reafirmou nesta quarta-feira (22) sua intenção de disputar o governo da Bahia no próximo ano, ao rebater declarações de adversários políticos que sugeriram uma possível desistência.

“Estou me preparando para disputar o governo no próximo ano, com humildade, trabalho e compromisso. Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem. Quero concorrer ao governo porque acredito que a Bahia merece mais - uma gestão honesta, capaz e verdadeiramente comprometida com o futuro do nosso povo”, afirmou ACM Neto ao CORREIO.