'Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem', afirma ACM Neto

Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:01
O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reafirmou nesta quarta-feira (22) sua intenção de disputar o governo da Bahia no próximo ano, ao rebater declarações de adversários políticos que sugeriram uma possível desistência.
“Estou me preparando para disputar o governo no próximo ano, com humildade, trabalho e compromisso. Só não serei candidato se Deus e o povo da Bahia não quiserem. Quero concorrer ao governo porque acredito que a Bahia merece mais - uma gestão honesta, capaz e verdadeiramente comprometida com o futuro do nosso povo”, afirmou ACM Neto ao CORREIO.
Nos bastidores, aliados afirmam que o ex-prefeito de Salvador tem intensificado as conversas sobre estratégias eleitorais e a composição da chapa majoritária, como noticiou a coluna nesta terça-feira (21).