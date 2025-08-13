COLUNA BRUNO WENDEL

CV teria raptado metalúrgico por chamar atenção da polícia por brigas com a esposa

Corpo dele segue desaparecido

Bruno Wendel

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:00

Claudio Marcio de Lima Crédito: Reprodução

O desaparecimento do metalúrgico Cláudio Márcio Lima pode estar relacionado a uma ação do Comando Vermelho (CV) de Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo fontes da polícia, o funcionário de uma fábrica de pneus teria sido vítima do 'tribunal do crime' em Dias d'Ávila, após ter sido avisado para não mais brigar com a esposa, para não chamar a atenção da polícia, o que não aconteceu.

Segundo a mulher de Cláudio, após uma discussão recente com o marido, ela foi à delegacia e denunciou as agressões e ameaças dele. "Disse que ia cortar meu pescoço, matar o nosso filho", declara nesta quarta (13), Deijane Jesus Tosta, mãe de um menino de dois anos. Porém, ela disse que não sabia que o metalúrgico teria sido alertado pelo tráfico. "Se isso aconteceu, ele não me contou. E também ele nunca se envolveu com nada de errado", declara, excluindo a ligação do marido com o crime organizado.

No último dia 6, após deixar a delegacia, Cláudio levou Deijane à casa da irmã dela, no bairro da Concórdia, ocasião em que o metalúrgico foi raptado por homens armados e levado no próprio carro. Testemunhas relataram que ouviram disparos.

Neste terça (12), a polícia recebeu uma denúncia anônima onde o corpo do metalúrgico estaria enterrado. Mas, até o momento, não há informações se o metalúrgico foi localizado. Já o carro da vítima foi encontrado no mesmo dia, carbonizado a 2km de onde estaria a cova.