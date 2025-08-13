Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CV teria raptado metalúrgico por chamar atenção da polícia por brigas com a esposa

Corpo dele segue desaparecido

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:00

Claudio Marcio de Lima
Claudio Marcio de Lima Crédito: Reprodução

O desaparecimento do metalúrgico Cláudio Márcio Lima pode estar relacionado a uma ação do Comando Vermelho (CV) de Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo fontes da polícia, o funcionário de uma fábrica de pneus teria sido vítima do 'tribunal do crime' em Dias d'Ávila, após ter sido avisado para não mais brigar com a esposa, para não chamar a atenção da polícia, o que não aconteceu. 

Segundo a mulher de Cláudio, após uma discussão recente com o marido, ela foi à delegacia e denunciou as agressões e ameaças dele. "Disse que ia cortar meu pescoço, matar o nosso filho", declara nesta quarta (13), Deijane Jesus Tosta, mãe de um menino de dois anos.  Porém, ela disse que não sabia que o metalúrgico teria sido alertado pelo tráfico. "Se isso aconteceu, ele não me contou. E também ele nunca se envolveu com nada de errado", declara, excluindo a ligação do marido com o crime organizado.   

No último dia 6, após deixar a delegacia, Cláudio levou Deijane à casa da irmã dela, no bairro da Concórdia, ocasião em que o metalúrgico foi raptado por homens armados e levado no próprio carro. Testemunhas relataram que ouviram disparos.   

Neste terça (12), a polícia recebeu uma denúncia anônima onde o corpo do metalúrgico estaria enterrado. Mas, até o momento, não há informações se o metalúrgico foi localizado.  Já o carro da vítima foi encontrado no mesmo dia, carbonizado a 2km de onde estaria a cova. 

Comando Vermelho teria raptado metalúrgico

Claudio Marcio de Lima por Reprodução
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
CV caça rivais e quase mata inocentes em Dias d'Ávila por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Liderança do CV, Koioba tem cabeça esfacelada pelo TCP por Reprodução/Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Empresário assassinado usava a academia para guardar armas do CV em Dias d'Avila  por Divulgação
Guerra do tráfico: mortes em Boipeba é fruto da rivalidade entre o BDM e o CV por Reprodução
1 de 26
Claudio Marcio de Lima por Reprodução

Leia mais

Imagem - Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Comando Vermelho: tráfico de armas para facção contava com núcleo só de PMs

Imagem - Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Fusão Katiara-Comando Vermelho aponta nova fase do crime organizado na Bahia

Imagem - Comando Vermelho caça rival, invade casas e por pouco não mata inocentes

Comando Vermelho caça rival, invade casas e por pouco não mata inocentes

Mais recentes

Imagem - Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele; saiba mais

Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele; saiba mais
Imagem - Paulo Azi pauta projetos na CCJ para combater adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais

Paulo Azi pauta projetos na CCJ para combater adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais
Imagem - 'Eu não me vendo', diz prefeito de cidade baiana sobre procurar Jerônimo Rodrigues

'Eu não me vendo', diz prefeito de cidade baiana sobre procurar Jerônimo Rodrigues

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta