Indenização: TJBA julga recurso de empresário que jogou jovem do carro e a deixou tetraplégica

Bruno Wendel
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:00
Nesta terça-feira (9), a 4ª Câmara Cível do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia, julgará o recurso do empresário Cícero Leandro Silva Barreto, condenado a indenizar a ex-namorada Paloma de Souza Ventura após tê-la jogado do carro em movimento na cidade de Amargosa, em 2014, segundo o Ministério Público do Estado (MPBA). A defesa de Cícero nega que ele tenha cometido o crime.
Com a queda, ela ficou tetraplégica. O valor da indenização pode chegar a R$ 300 mil. O processo tramita na Vara Criminal da comarca da cidade e é bem complexo, porque teve duas reconstituições e diversas perícias e manobras da defesa do acusado para anular depoimentos, inclusive de Paloma.
Cícero também irá a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio, mas a data ainda não foi marcada. Respondendo em liberdade, o acusado é influente no município e, para preservar a integridade do conselho de sentença, os advogados de Paloma pedirão à Justiça para que o júri aconteça em Salvador.
Caso Paloma: TJBA julga recurso de indenização