COLUNA BRUNO WENDEL

Indenização: TJBA julga recurso de empresário que jogou jovem do carro e a deixou tetraplégica

Réu vai à júri popular pela tentativa de homicídio

Bruno Wendel

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:00

TJBA julga recurso de empresário que jogou jovem do carro e a deixou tetraplégica Crédito: Marina Silva/CORREIO e Reprodução

Com a queda, ela ficou tetraplégica. O valor da indenização pode chegar a R$ 300 mil. O processo tramita na Vara Criminal da comarca da cidade e é bem complexo, porque teve duas reconstituições e diversas perícias e manobras da defesa do acusado para anular depoimentos, inclusive de Paloma.

Cícero também irá a júri popular pela acusação de tentativa de homicídio, mas a data ainda não foi marcada. Respondendo em liberdade, o acusado é influente no município e, para preservar a integridade do conselho de sentença, os advogados de Paloma pedirão à Justiça para que o júri aconteça em Salvador.