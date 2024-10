JUSTIÇA

Advogado nega que empresário tenha cometido crime; vítima ficou tetraplégica

Após vir à tona que o empresário Cícero Leandro Silva Barreto vai a júri popular, acusado de tentar matar a ex-namorada Paloma Ventura há 12 anos, na cidade de Amargosa, no Recôncavo, a defesa dele falou sobre o caso: “Inexiste, em local algum do processo, a constatação de que Cícero tenha tentado empurrar a Sra. Paloma para fora de seu veículo em movimento”, diz a nota, assinada pelo advogado do réu, Tatson Pizanni. Com a queda, a vítima sofreu traumatismo craniano e ficou tetraplégica.