Salvador: orla tem 2 assaltos por dia; Em Amargosa, defesa de empresário nega tentativa de homicídio

Orla de Salvador tem 705 ocorrências de roubo no 1º semestre deste ano

Não é à toa que a falta de segurança está afastando os esportistas da orla de Salvador. No primeiro semestre deste ano, foram 705 roubos, segundo a própria Polícia Civil. A Barra lidera o ranking, com 172 registros. Em seguida, o Rio Vermelho, com 161 casos. Ondina e Pituba contabilizam 95 e 64 registros, respectivamente. Logo após temos a Boca do Rio (54), Itapuã (50), Piatã (37), Amaralina (28), Costa Azul (11), Armação (12), Patamares (11) e, por fim, Pituaçu (07).

No início do mês de setembro, um corredor de rua foi esfaqueado durante um assalto no no Rio Vermelho. O celular não deixou de ser objeto cobiçado, mas os smartwatches – um relógio que pode chegar a R$ 8 mil – caíram no gosto dos ladrões.

O produto é vendido informalmente em sites, porque tem quem compre. O ato de estimular mantém a pessoa numa situação confortável, até o dia em que ela vira vítima do reflexo do próprio crime.

Dois assaltos por dia, diz dados da Polícia Civil

O problema da falta de segurança na orla de Salvador só piora. Se a gente levar em consideração os dados de Barra (172), Rio Vermelho (161) e Ondina (95), são 428 registros. Ou seja, uma média de 2 ocorrências por dia. Moradores relatam que a maioria das vítimas é de corredores de rua, abordados quando o pelotão vai se desfazendo, e alguns ficam mais cansados e ficam para trás. Normalmente, miram mulheres e desacompanhadas.

Ao CORREIO, a Polícia Civil respondeu que: “O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos realizam investigações contínuas para reprimir esse tipo de crime", diz a nota.

No entanto, a gente encontra uma viatura e outra na cidade, mas não para esse novo público que é uma realidade em Salvador e que os ladrões já enxergaram.

Advogado nega que empresário tenha cometido crime

O juiz deve, fundamentadamente, estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado para levá-lo ao julgamento do júri popular, conforme o artigo 413 do Código Processual Penal.

Após vir à tona de que o empresário Cícero Leandro Silva Barreto vai se sentar no bando dos réus, acusado de tentar matar a ex-namorada Paloma de Souza Ventura há 12 anos, na cidade de Amargosa, a defesa falou sobre o caso:

“Inexiste, em local algum do processo, a constatação de que Cícero tenha tentado empurrar a Sra. Paloma para fora de seu veículo em movimento”, diz a nota, assinada pelo advogado do réu, Tatson Pizanni. Com a queda, a vítima sofreu traumatismo craniano e ficou tetraplégica.