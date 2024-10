VIOLÊNCIA

Homem é executado a tiros no bairro Saboeiro

Vítima e circunstâncias ainda não foram identificadas. Caso foi segunda morte no bairro nos últimos 7 dias

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (17) no bairro do Saboeiro. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na Rua José Ferreira, que fica próxima ao Assaí Atacadista.

As circunstâncias do fato estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Na última sexta (11), um outro homem, Yuri Oliveira Silva também foi morto a tiros no bairro. Ele foi atingido depois de discutir com um homem que sacou uma arma no meio da briga e disparou contra ele.