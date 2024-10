VIOLÊNCIA

Dono de restaurante é morto a tiros após briga de trânsito no Saboeiro

Um homem de 45 anos foi morto a tiros no domingo (6), no Saboeiro, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Yuri Oliveira Silva foi atingido depois de discutir com um homem que sacou uma arma no meio da briga e disparou contra ele.