CAÍDOS NA VIA

Dois homens são mortos a tiros em Águas Claras

Dois corpos com marcas de tiros foram encontrados nesta quinta-feira (17) em Salvador, na Rua Irmã Dulce, no bairro de Águas Claras. As vítimas, ainda não identificadas, foram localizadas por policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM).