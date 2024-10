CLIMA DE TENSÃO

Tiroteio assusta moradores e turistas em Caraíva, no sul da Bahia

Turistas e moradores do distrito de Caraíva, em Porto Seguro, viveram momentos de tensão na tarde dessa quinta-feira (17). Um tiroteio entre policiais e suspeitos assustou quem passava no local.

No entanto, ele foi identificado como foragido do presídio de Eunápolis e é apontado de participação na morte de um policial militar no município de São José da Vitória em 2015. Quando o homem estava sendo detido, os comparsas do suspeito atiraram contra os policiais, na tentativa de resgatá-lo.