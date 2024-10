CRIME

'Mais de 10 homens armados na rua': Santo Inácio registra mais uma noite de confrontos entre traficantes

Criminosos invadiram as ruas do bairro por volta das 18h dessa quinta-feira (17)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 07:46

Policiamento está reforçado em Santo Inácio Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Os moradores do bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, tiveram um início de noite de terror na quinta-feira (17). No local, por volta das 18h, mais de 10 homens armados circulavam nas ruas, promovendo tiroteios e medo para quem reside nas imediações. O confronto é mais um registro de uma disputa armada entre o Bonde do Maluco (BDM) de Mata Escura, que tenta obter o domínio do tráfico de drogas na área, e o Comando Vermelho (CV), que está presente no bairro.

A ocorrência, no entanto, surpreendeu moradores por conta do horário e fez pessoas inocentes passarem por momentos traumáticos. "Toda vez que tinha esses tiroteios já era tarde, de 23h pada frente. Ontem, depois que anoiteceu, começou. Tinha gente comprando pão e alguns moradores precisaram deitar no chão para não tomar tiro. Eles estão cada vez mais ousados, com mais de 10 homens armados na rua no início da noite", conta uma moradora, sem se identificar.

Questionada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 48ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados em razão de indivíduos efetuando disparos de arma de fogo no final de linha de Jardim Santo Inácio. No entanto, ao chegarem no bairro, os PMs não conseguiram localizar nenhum suspeito. Ainda segundo a PM, o policiamento foi intensificado na região com o apoio do Batalhão Gêmeos.

A reportagem teve acesso a vídeos em que os homens circulavam pelas ruas do bairro. Nas imagens, é possível ver criminosos circulando com armas de grosso calibre, como fuzis. "Da porta de casa, deu para ver tudo. Eles armados correndo em direção ao fim do linha e caçando os traficantes daqui. Não durou muito, mas foi assustador ver tanto homem armado na rua correndo solto", relata um morador, que não se identifica por medo.

Por conta da situação, a Secretaria de Mobilidade (Semob) registrou uma suspensão de circulação dos ônibus após os confrontos entre criminosos, o que se estendeu durante toda a noite de quinta-feira. No entanto, a Semob informou que, por volta das 6h30 foi autorizado o retorno do atendimento após as condições de segurança serem restabelecidas.