ROUBO

Homem com tornozeleira eletrônica é preso com moto roubada no Jardim Santo Inácio

Policiamento no bairro está intensificado em meio a guerra de facções

Da Redação

Publicado em 14 de setembro de 2024 às 07:32

Motos apreendidas no Jardim Santo Inácio Crédito: PMBA – DCS

Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso com moto roubada no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, na noite da última quinta-feira (12). O suspeito estava acompanhado de outro homem com moto roubada.

Os policiais da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam realizando a Operação Intensificação Tática quando foram acionados para verificar uma suspeita de homens armados na Rua da Indonésia. Os criminosos estariam roubando cidadãos perto da Estação Pirajá.

Ao chegar, identificaram os suspeitos e prenderam dois deles. Os outros reagiram à abordagem, atirando com armas de fogo na direção dos PMs, e conseguiram fugir.

Na ocasião, foram apreendidas também as duas motos, sendo uma recentemente roubada. Os veículos e os suspeitos foram mandados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.