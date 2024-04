BAHIA

Creta é recuperado minutos após roubo no Jardim Santo Inácio

Um carro roubado na noite de quinta-feira (20), no Jardim Santo Inácio, foi recuperado poucos minutos após o roubo por equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/Apolo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais militares reforçaram a patrulha na região e encontraram um Hyundai Creta de cor preta. Após as consultas, foi constatado que se tratava do veículo roubado minutos antes no bairro.