DUPLO HOMICÍDIO

Duas pessoas são encontradas mortas e com as cabeças decepadas em Cachoeira

Caso aconteceu neste sábado (14)

Larissa Almeida

Publicado em 14 de junho de 2025 às 16:43

Cachoeira Crédito: Marina Sila/Arquivo CORREIO

Duas pessoas foram encontradas mortas com marcas de tiros e com as cabeças decepadas em Cachoeira, cidade situada no Recôncavo Baiano, neste sábado (14). >

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro de Caquende. Testemunhas relataram um confronto entre indivíduos, com trocas de tiros no local. Nenhum detalhe sobre a identificação das vítimas foi divulgado.>

Ao chegar na cena do crime, a polícia encontrou as vítimas com marcas de tiros e com as cabeças decepadas. Na sequência, guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas.>