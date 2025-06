GUIA JUNINO

Programação do São João em Salvador reúne festas públicas e privadas a partir deste fim de semana

Tem opções para todas as idades e perfis e até para quem quer misturar forró com outros ritmos

Carolina Cerqueira

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:12

Veja a programação no Parque de Exposições Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Neste guia junino, você, leitor, vai encontrar dicas para pegar o caminho da roça e curtir o São João no interior do estado. Mas não vamos deixar de fora aqueles que vão ficar em Salvador, mas não querem que os festejos passem em branco. >

Por isso, o CORREIO reuniu festas privadas e públicas que acontecem na capital baiana a partir deste final de semana até o dia 23 de junho. Confira:>

São João do Deville Prime salvador

O hotel vai oferecer um jantar especial com buffet junino para hóspedes e visitantes. O cardápio traz entradas como Salada Caipira, Ceviche de Banana da Terra com Caju e Jerimum com Castanhas e Melaço, além de pratos quentes como Leitão Assado e Polenta de Milho com Ragu de Linguiça. Na Ilha de Petiscos, delícias como Milho e Amendoim cozidos, Carne de Sol com Aipim e Pamonhas de Milho, acompanhadas de caldos. De sobremesa, Pudim de Paçoca, Canjica Nordestina, Brigadeirão, Pudim de Leite com Calda de Laranja, Quindim de Iaiá, Creme Brûlée de Milho Verde, Cocadas, Paçocas, Churros, Pé de Moleque e bolos de Milho com Goiabada e de Aipim com Queijo.>

Dia: 23/06>

Valor: R$ 135 (mais 10%) por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 a 11 anos, pagam 50%.>

Onde comprar: Pelo telefone (71) 2106-8501 ou plataforma Sympla.>

Endereço: R. Passárgada, S/n - Itapuã.>

Instagram: @devillesalvador.>

Terraiá

Na segunda edição, o Terraiá terá dois dias de evento e, além da programação musical, o espaço terá jogos juninos e vila gastronômica com comidas típicas.>

14/06 - Jó Miranda, Marcia Castro e Elba Ramalho>

15/06 - Trio Buruá, Trio Nordestino e Mariana Aydar convida Duda Beat>

Horário: 14h - Abertura dos portões | 16h - Início das atrações>

Endereço: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)>

Valor: R$100 (terceiro lote) ou R$130 (passaporte para os dois dias)>

Onde comprar: Plataforma Sympla>

Arraiá do Quintal

Mistura de samba e forró na Petiscaria Quintal de Casa, com DJ e bandas.>

Data: 14/06>

Horário: 15h>

Endereço: Rua Cruz e Souza, nº6, Acupe de Brotas>

Valor: Não informado>

Onde comprar: (71) 992110676>

Arrasta Samba

Mistura de forró e samba no bar Entre Folhas e Ervas. Além das atrações, vai ter comidas típicas, shot de licor na entrada, concurso de melhor traje caipira e brincadeiras juninas.>

Data: 21/06 >

Horário: 16h>

Endereço: Largo da Lapinha, 15>

Valor: Não informado>

Onde comprar: (71) 93278997>

Arraiá da Mali

Um ano depois, o Arraiá da Mali está de volta. O espaço, criado em 2022, reúne esporte, gastronomia e entretenimento, como um clube.>

Atrações: Dan Valente e Pedro Gabriel>

Data: 14/06>

Horário: 15h>

Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, 838, Caminho das Árvores>

Valor: R$70 (segundo lote)>

Onde comprar: Plataforma Sympla>

Arraiá Guetho Square

O Guetho Square será palco de algo inédito neste domingo. A Timbalada vai fazer um show especial em ritmo junino. É o Arraiá Guetho Square!>

Atrações: Timbalada e Leo Estakazero>

Data: 15/06>

Endereço: Candyall Guetho Square>

Horário: 16h>

Valor: R$320 inteira pista (terceiro lote) | R$460 inteira camarote (segundo lote) | R$660 inteira lounge (segundo lote)>

Onde comprar: Plataforma BoraTickets>

‘Bregas que você quase esqueceu’ - edição junina

Cantora e compositora Julinha Carvalho faz show especial de brega misturado com forró das antigas. O espetáculo traz releituras do brega, do forró das antigas, arrocha, Calypso e outros gêneros. No repertório, canções de nomes como Odair José, Reginaldo Rossi, Calcinha Preta, Limão com Mel, Pablo e Joelma.>

Data: 14/06 >

Endereço: Casa da Mãe, Rio Vermelho>

Horário: 21h>

Valor: R$35>

Onde comprar: (21)969492044.>

Arraiá da Prefs

O projeto “Arraiá da Prefs 2025 – O São João do Coração da Cidade” é realizado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). A iniciativa transforma a Rua Chile e a Praça Municipal, no Centro Histórico, num grande arraial junino. Além da programação musical, o projeto tem barracas de comidas típicas, espaço infantil com fazendinha cenográfica e áreas instagramáveis. Evento gratuito. >

DIA 14/06 >

17h às 18h - DJ Junino>

20h às 22h - Festival de Quadrilhas>

18h às 20h - Forró da Gota>

DIA 15/06>

17h às 18h - DJ Junino>

18h às 22h - Tonho Matéria, Grupo de Samba Junino, Premiação dos mestres do samba junino>

DIA 16/06>

17h às 18h - DJ Junino>

18h às 21h - Aulão de Forró>

19h às 22h - Trio de Forró>

DIA 17/06>

17h às 20h - Trio de Forró>

18h às 18h40 - Aulão de Forró>

19h20 às 20h - Aulão de Forró>

DIA 18/06>

17h às 19h - DJ Junino>

18h às 18h40 - Aulão de Forró>

19h20 às 20h - Aulão de Forró>

19h às 20h - Trio de Forró>

20h às 22h - Festival de quadrilhas>

São João da Bahia 2025

O São João do Governo do Estado da Bahia em Salvador terá sete dias de festa em três espaços diferentes da cidade: Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe. Segundo a gestão, foram investidos cerca de R$13 milhões na contratação dos artistas. Evento gratuito. >

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

>

18/06 - Péricles e Leonardo, Seu Maxixe, É o Tchan, Escandurras, Manu Bahtidão, Leonardo, Matheus Fernandes, Priscila Senna, Iguinho e Lulinha >

19/06 - Juciê, La Fúria, Fábio Carneirinho, Danniel Vieira, Simone Mendes, Xand Avião, Thiago Aquino, Mastruz com Leite, João Gomes>

20/06 - Pedro Libe, Pirilampo, Kart Love, Del Feliz, Bell Marques, Tierry, Israel e Rodolffo, Murilo Huff, Psirico >

21/06 - Tio Mané, Dan Valente, Filomena Bagaceira, Tony Salles, Natanzinho Lima, Solange Almeida, Belo, Nuzio Medeiros, Tayná Agazzi >

22/06 - Marquinhos Navais, Papazoni, Tayrone, Mikael Santos, Léo Santana, Gustavo Mioto, Timbalada, Pagod’art, Tarcísio do Acordeon >

23/06 - Larissa Marques, Berguinho, Dorgival Dantas, Zé Vaqueiro, Jú Marques, Silvanno Salles, Kiko Chicabana, Parangolé, Pablo >

PARIPE>

21/06 - Forrozão da Sapekkinha, Nuzio Medeiros, Natanzinho Lima, Solange Almeida, Tayná Agazzi, Forró Saborear, Me Siga >

22/06 - Menina Forrozeira, Vitêra, Matheus Fernandes, Israel e Rodolffo, Bell Marques, Mikael Santos, Péricles e Leonardo >

23/06 - Forró Didaendoido, Marquinhos Navais, Manu Bahtidão, Berguinho, Theuzinho, Ruan Santana, Escandurras >

PELOURINHO>

19/06 - Luana Matos, Flávio José, Trio Nordestino, Geraldo Azevedo, Matheus Fernandes >

20/06 - Léo Estakazero, Catuaba com Amendoim, Bailinho de Quinta, Berg Rabelo >

21/06 - Mestrinho, Virgílio, Gatinha Manhosa, Fábio Carneirinho>

22/06 - Adelmo Casé, Adelmario Coelho, Ávine Vinny>

23/06 - Falamansa, Alceu Valença, Zé Duarte>

24/06 - Santana, Limão com Mel, Nuzio Medeiros, Del Feliz, Forró Saborear >

Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas

Durante o São João, Salvador se transforma em palco para um dos elementos mais simbólicos das festas juninas: as quadrilhas. E é no coração do Subúrbio Ferroviário, mais precisamente na Praça da Revolução, em Periperi, que acontece a 17ª edição do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia, promovido pela Federação Baiana das Quadrilhas Juninas (FEBAQ), com apoio do Governo do Estado da Bahia. Se apresentam mais de 50 quadrilhas oriundas de diferentes regiões da Bahia. Evento gratuito. >

DIA 14/06 >

Grupo semi-especial: Nossa Raiz, Matutos do Rio Fundo, Capelinha do Forró, Balancê, Girassol/Esfarrapado, Balão Junino>

Endereço: Praça da Revolução, Periperi>

Horário: 10h>

DIA 15/06>

Grupo especial: Fogueira Santa, Império do Forró-UJNN, Ki Balaço Uniquijob, Forró do ABC, Imperatriz do Forró, Pisada do Sertão, Beija-Flor, Luar do Recôncavo>

Endereço: Praça da Revolução, Periperi>