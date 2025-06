APITOU AÍ?

Defesa Civil da Bahia dispara alarme teste e assusta baianos; entenda

Comunicado inaugurou novo sistema de alerta contra desastres naturais

Larissa Almeida

Publicado em 14 de junho de 2025 às 15:23

Alarme teste da Defesa Civil Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Defesa Civil da Bahia testou, na tarde deste sábado (14), a nova ferramenta para envio de alertas de emergência do Governo Federal. Através de um som de sirene e vibração alta, os baianos receberam uma mensagem por meio da rede de telefonia de celular e se assustaram com o que leram. >

“Alerta extremo. Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência na BAHIA. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA”, dizia o comunicado. >

A nova ferramenta tem a proposta de complementar as outras formas de alertas de emergência disponíveis para a prevenção dos impactos causados por desastres, a visão de orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo. >

O teste foi realizado em Salvador, Ihéus, Vitória da Conquisa e Santa Cruz Cabrália, além cidades de todos os outros estados do Nordeste, marcando oficialmente o início da operação do sistema na região. Receberam o comunicado aqueles que têm como prestadoras de telefonia móvel a Algar, Claro, Tim e Vivo. >

Com essa ferramenta, utilizando a telefonia móvel, o sistema interrompe qualquer ação que esteja ocorrendo no celular, mesmo o aparelho no silencioso, o alerta/comunicado chega em tempo que a pessoa consiga se colocar em segurança o mais rápido possível. >

Repercussão

Nas redes sociais, baianos relataram o susto que tiveram ao verem o alarme soar. “Eu já sabia que era só teste da Defesa Civil aqui na Bahia... MAS ME DIGA SE O CORAÇÃO NÃO DISPAROU QUANDO PIPOCOU “ALERTA EXTREMO” NA TELA?!”, escreveu um internauta em publicação no Instagram. >

No X, antigo Twitter, o comunicado já rendeu memes. “Tomei um susto com esse alerta da defesa civil... Já estava a caminho do meu bunker, vulgo Campo da Pólvora”, escreveu um twitteiro.>

Alerta da Defesa Civil gera memes Crédito: Reprodução/Redes Sociais