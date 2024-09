VIOLÊNCIA

Adolescente é sequestrada e tio baleado em meio a disputa de facções no Jardim Santo Inácio

Major diz que a companhia tem apoio da Rondesp nas ações contra as facções

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 14:11

Uma adolescente sofreu uma tentativa de sequestro no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (13). O tio dela, um homem de 36 anos, foi baleado no episódio.

Segundo o major Hugo Almeida, comandante da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), as equipes faziam um patrulhamento de rotina ainda na madrugada quando ouviu tiros. "Ao chegar no local, verificamos que tinha um homem alvejado no braço. Segundo ele, sua sobrinha tinha sido sequestrada. Realizamos diligências e conseguimos localizar a sobrinha dele", disse ele à TV Bahia.

O baleado foi identificado como Jean Souza da Silva. Ele foi levado para a UPA do bairro e de lá para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado. A polícia investiga se o sequestro tem alguma ligação com uma disputa criminosa que acontece na região.

"Sabemos que o Jardim Santo Inácio está vivendo alguns confrontos de facções tentando invadir o local. A polícia está sabendo e está presente no bairro. O policiamento está intensificado no local e as operações irão continuar", disse. Segundo o major, o tiroteio que aconteceu nessa madrugada é por conta desses confrontos. "Um grupo criminoso oriundo de Mata Escura e Calabetão está subindo para o Santo Inácio a fim de dominar o território".

Ele diz que a companhia tem apoio da Rondesp nas ações contra as facções. "A captura desses indivíduos é questão de tempo".