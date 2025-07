BASTIDORES

Leo Dias está fora do Fofocalizando? SBT responde e revela plano com a emissora

Em meio a polêmicas e boatos de bastidores, emissora garante que ajustes comerciais estão em andamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:22

O SBT se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira (02) para negar os rumores sobre um possível afastamento de Leo Dias do programa Fofocalizando. Em meio a especulações que circularam nas redes sociais e na imprensa nos últimos dias, a emissora esclareceu que o apresentador está apenas em período de folga e retorna ao ar na próxima segunda-feira, dia 7 de julho.>

Além disso, o canal de Silvio Santos desmentiu boatos de censura ao logotipo da Leo Dias TV durante a exibição de matérias no programa vespertino. “Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias”, informou a equipe de comunicação do SBT, acrescentando que a emissora e o jornalista estão criando um plano comercial conjunto para a inserção da marca no programa.>

Cartolano revela bastidores da possível saída >

Outro nome envolvido em especulações é o de Gabriel Cartolano, que confirmou à coluna de Fábia Oliveira ter conversado com o diretor artístico Mauro Lissoni sobre uma possível saída do Fofocalizando. Segundo ele, a mudança não acontecerá neste momento, e o apresentador seguirá colaborando com outros projetos da emissora. “Vou ajudar em outras coisas na casa”, disse Cartolano, negando qualquer saída imediata do SBT.>

Cariúcha vira alvo de críticas e atritos nos bastidores >

A apresentadora Cariúcha, conhecida pelo estilo polêmico, também foi alvo de comentários negativos, especialmente após um vídeo do cantor Rafael Ilha viralizar nas redes sociais. Nele, o artista afirma que “ninguém suporta a Cariúcha”, sugerindo que seu comportamento nos bastidores estaria incomodando colegas de trabalho. Rafael apontou que Gabriel Cartolano e Gabi Cabrini teriam considerado sair do programa por não aguentarem o convívio com ela.>

Segundo Ilha, o SBT interveio para manter os apresentadores, propondo novos projetos para Cartolano e uma contraproposta financeira para Gabi Cabrini. “Os dois permanecem, por enquanto, no SBT, no Fofocalizando”, afirmou ele.>