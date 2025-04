CHORO AO VIVO

Após internação na UTI, Leo Dias se emociona em retorno ao SBT: 'Achei que não ia voltar'

Apresentador retornou ao 'Fofocalizando' nesta segunda (14)

O jornalista Leo Dias voltou ao ar nesta segunda-feira (14) no programa Fofocalizando, do SBT, após passar cinco dias internado na UTI em decorrência de um quadro de pneumonia. Visivelmente emocionado, ele falou pela primeira vez sobre o período de internação e refletiu sobre o momento delicado de saúde. >

“Eu senti muita falta de vocês. Achei que não voltaria. Já me emocionei demais hoje. Não queria chorar, mas o programa está no ar, eu voltei, e estamos ao vivo”, declarou Leo, com a voz embargada.>

Durante sua participação, ele também relatou como enfrentou os dias no hospital. “É difícil explicar, mas isso aqui é a minha vida. Por onde eu ando nesse país, ouço que as pessoas nos acompanham todos os dias, nesse horário. A gente faz companhia para quem está em casa. E, muitas vezes, quem está assistindo também se sente sozinho — como eu me senti no hospital”, disse.>