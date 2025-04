REVELAÇÃO

Davi Britto diz que deixou procuração para uma mulher antes de entrar no BBB e não para Mani Reggo; veja quem

O baiano reafirmou que Mani não era sua esposa na época do reality

Elis Freire

Publicado em 14 de abril de 2025 às 16:33

Davi Brito Crédito: @daviooficialll

Davi Brito segue negando que mantinha uma união estável com Mani Reggo, mesmo com as diversas declarações a chamando de “esposa” durante o BBB 25. Para justificar a sua posição, o baiano revelou ao Portal Leo Dias mais um detalhe sobre momento prévios ao confinamento na casa mais vigiada do Brasil. >

Ao afirmar que nunca foi casado com a influenciadora, o ex-BBB contou que fez uma procuração para a sua irmã, Raquel Brito, ser sua representante legal no período em que ficou no programa, e não para sua então namorada. >

“Algo que você não sabe, mas eu vou contar, é que eu fui em um cartório antes de ir para o Big Brother e registrei minha irmã Raquel Brito de Oliveira como responsável para responder por tudo meu aqui fora. Ela ficou como titular e não foi a Mani. Até porque a gente não era casado”, argumentou ao portal.>

Segundo ele, Mani, que ganhou em primeira instância na Justiça na busca de reconhecimento da união estável, não teria direito a nada do que ele conquistou no programa. Caso nenhum recurso seja aceito, a influenciadora que acabou de abrir uma loja de roupas pode ganhar 1,5 milhões de reais - o equivalente a metade dos prêmios conquistados por Davi no BBB 25.>

“Eu ganhei através dos meus esforços, do que eu fiz lá dentro e minha dedicação. Você acha que as pessoas me deram o prêmio porque Mani era minha namorada? No Sincerão [jogo da discórdia no programa] então eu ia ficar assim: ‘Mani é minha namorada’. As pessoas me deram o prêmio porque eu joguei lá dentro do início ao final. Eu venci todos os brothers e passei por todos eles. Cheguei no final campeão por causa do meu jogo”, destacou o estudante de Direito.>

Além disso, Davi afirmou ao portal que Mani conquistou seu próprio patrimônio com as oportunidades que teve ao ficar famosa por ser sua namorada no período do BBB: “Esses dias eu vi que ela abriu até uma loja, e a vida dela deslanchou bastante pós-BBB. Ela fez diversas publicidades, ganhou milhões de dinheiro e deve estar com um bom valor na conta. Até porque ela não ia abrir uma loja sem dinheiro, ainda mais dentro do shopping”, disse.>