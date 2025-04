VÍDEO

Baiana é humilhada no Big Brother de Portugal: 'Parece uma galinha'

Modelo tem conquistado fãs no Brasil com posicionamento afiado

Elis Freire

Publicado em 11 de abril de 2025 às 10:03

Adrielle Peixoto é uma modelo baiana que participa do BB2025 de Portugal Crédito: Reprodução / TVI

Participante do "Big Brother - Desafio Final" - versão portuguesa do Big Brother Brasil - a modelo baiana Adrielle Peixoto, de 24 anos, tem unido o Brasil e Portugal ao conquistar fãs na internet. Porém, dentro do reality português as coisas não estão tão fáceis. No programa desta quinta (10), Adrielle foi chamada de “galinha” por concorrente do reality e não deixou por baixo. >

A declaração foi feita por Micael durante a Cadeira Quente, dinâmica semelhante ao Sincerão no BBB. “Ela não se posiciona. O que eu tenho visto dela é ficar na frente das câmeras: ‘Ai, ai, ai. Parece uma galinha”, disse ele. >

A baiana logo rebateu a fala do rapaz, recebida como um xingamento. ‘Se eu sou sou galinha você o que? Você é gostoso daqui da casa? Você está me xingando de galinha. Se eu sou galinha para você, você é um lixo”, debochou a jovem no programa que está ao ar desde o dia 3 de abril no país europeu.>

Minutos depois, a baiana ressaltou que tem se posicionado de forma clara no reality de convivência. “Eu gosto das minhas coisas em pratos. A primeira coisa que me falaram é que eu espero a dinâmica para me posicionar, mas não. Eu chamei ele [Micael] no canto para conversar e ele disse que ia esperar a Cadeira Quente para conversar. Não era eu que fazia isso?!”, questionou.>

Veja vídeo:>

Quem é Adrielle?

Um dos nomes mais comentados em Portugal nesta semana, a modelo Adrielle Peixoto, de 24 anos, é natural de Salvador e cresceu no bairro do Nordeste de Amaralina. Modelo profissional, a baiana já ganhou o título de Miss Brasil 2018.>

Em 2022, Adrielle viajou para Portugal para participar de um concurso de beleza internacional e acabou se mudando de vez para o país europeu. “Encontrei aqui um lugar onde me senti acolhida e vi oportunidades para crescer”, contou em sua apresentação no reality BB2025. >