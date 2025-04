BASTIDORES DA TV

O que acontece com as comidas do 'Mais Você'? Ana Maria Braga revela destino dos quitutes

Apresentadora do Mais Você explica o que é feito com os pratos exibidos durante o programa

Heider Sacramento

Publicado em 25 de abril de 2025 às 08:28

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você já se perguntou para onde vai toda a comida exibida diariamente no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo, a resposta acaba de ser revelada, e promete aquecer o coração dos curiosos (e dos famintos). >

Durante uma entrevista, Ana Maria explicou que as delícias preparadas no programa, como bolos, pães de queijo e outras receitas tradicionais, não são desperdiçadas. Segundo ela, os quitutes vão direto para a equipe de produção, que trabalha desde cedo para colocar o programa no ar.>

“Antigamente, a gente mandava o bolo de volta para a cozinha. Mas aí, ficava uma frustração no estúdio”, revelou a apresentadora. Ela contou que, com o tempo, adotaram uma prática mais acolhedora com os bastidores. “Então esse é um jeito carinhoso de falar para os meninos que não vamos passar vontade aqui. Estão trabalhando desde às 5 horas da manhã. Então a gente libera a mesa e o pessoal come”, completou.>