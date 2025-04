BASTIDORES DA TV

Lua de mel em risco? ‘BBB 25’ e ‘Vale Tudo’ podem afetar planos de Ana Maria Braga; entenda

Apresentadora pretende viajar com o marido, mas emissora avalia impacto na programação e sugere nova data para afastamento

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2025 às 08:43

Ana Maria Braga e Fábio Arruda Crédito: Reprodução/Instagram

Após oficializar o seu relacionamento com o jornalista Fábio Arruda na última sexta-feira (5), Ana Maria Braga já começou a planejar a lua de mel. De acordo com fontes da alta cúpula da Globo, divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, a apresentadora solicitou 15 dias de licença ainda neste semestre para realizar a viagem com o novo marido. >

No entanto, a emissora pediu cautela. Executivos da Globo reconhecem o momento especial de Ana, mas lembraram que ela já recebeu dias de folga adicionais após o Carnaval. Com a reta final do “Big Brother Brasil 25” e a estreia da nova versão de Vale Tudo, dois projetos estratégicos para a audiência da emissora, uma nova ausência no período atual poderia comprometer o cronograma da casa.>

“A Ana é peça-chave nesse momento de transição da grade”, afirmou uma fonte ligada à produção. Nesta segunda-feira (8), por exemplo, a apresentadora recebeu Cauã Reymond no Mais Você para promover a novela, que estreou no horário nobre. A Globo aposta nesses encontros matinais para aquecer a audiência da trama e aumentar o engajamento do público.>

Diante desse cenário, a Globo sugeriu que a viagem fosse adiada para maio, quando a programação estará mais estável. Internamente, a proposta é liberar Ana Maria por 15 dias, já com tudo acertado, para que ela possa aproveitar uma viagem internacional ao lado de Fábio Arruda — algo que, segundo pessoas próximas, já estava nos planos desde o início da organização do casamento.>