FELIZ DA VIDA

Ana Maria Braga se emociona com presente especial do noivo: “Meu amor, minha vida”

Apresentadora completou 76 anos nesta terça (1)

Vale lembrar, inclusive, que Ana Maria Braga e Fábio Arruda estão de data marcada para subir ao altar. De acordo com informações da revista Veja, o casal irá oficializar a união no dia 4 de julho, no sítio da apresentadora localizado em Atibaia, no interior de São Paulo. A cerimônia intimista deve reunir cerca de 200 convidados, incluindo personalidades como Angélica, Luciano Huck, Ivete Sangalo, Faustão, Xuxa e Sabrina Sato. >