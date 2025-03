DATA MARCADA

Cerimônia secreta! Veja tudo o que já se sabe sobre o casamento de Ana Maria Braga com o jornalista Fábio Arruda

Apresentadora do ‘Mais Você já escolheu o local e a data da celebração

Elis Freire

Publicado em 31 de março de 2025 às 18:34

Fábio Arruda e Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Aos 75 anos, Ana Maria Braga vai subir no altar pela 5ª vez. A apresentadora do "Mais você" já tem data e hora marcada para uma cerimônia intimista que vai oficializar a união com o jornalista Fábio Arruda, de 54 anos. Com tudo sendo feito com muito sigilo, o casamento promete reunir famosos e amigos do casal no dia 4 de julho. >

De acordo com informações confirmadas pela assessoria da famosa ao EXTRA, a celebração será realizada na Fazenda Primavera, propriedade de Ana Maria em Atibaia, no interior de São Paulo. A troca de aliança deve ser feita em sua capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima, local especial para a loira. >

A cerimônia vai contar com aproximadamente 200 convidados, dentre eles nomes como Luciano Huck, Xuxa Meneghel, Sabrina Sato e Angélica. Porém, todo o evento será discreto e longe dos holofotes, já que, segundo o jornal, no próprio convite do casamento os pombinhos exigem manter tudo em sigilo absoluto.>

Mas, a animação não deve faltar! A celebração terá música ao vivo, pista de dança e muitos quitutes luxuosos. Segundo fontes, os convites já estão chegando nas mãos da lista restrita de convidados que vão prestigiar a união do casal de comunicadores. >

400 imagens de santos

Local querido para Ana Maria Braga, a Fazenda Primavera tem 376 hectares e é rica em árvores frutíferas, plantações de eucalipto e hortaliças, além da criação de gado. O local adquirido pela famosa conserva as características originais dos anos 1960, como o fogão a lenha, pé direito alto, varandas amplas e uma grande piscina na área externa.>

Já a capela, construída durante a pandemia e inaugurada dois anos depois, tem uma característica única: mais de 400 imagens de santos que a apresentadora colecionou ao longo da vida. Ana Maria chegou a realizar excursões para a fazenda, quando destacou sua conexão espiritual com o local. >

Relacionamento

Ana Maria Braga e Fabio Arruda se conheceram no estádio durante uma partida entre Corinthians e Palmeiras - time da apresentadora - no estádio do Allianz Parque, em 2022. O relacionamento, porém, só veio à público no início de julho, após um arraiá promovido por pela equipe do "Mais você". >

Foi só em janeiro de 2023 que Ana Maria postou a primeira foto ao lado do atual noivo, durante a viagem de férias pela África do Sul.>