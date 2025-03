MAIS UMA VEZ

Aos 75 anos, Ana Maria Braga prepara 5º casamento com cerimônia secreta

Apresentadora vai oficializar a união com Fábio Arruda em cerimônia discreta para amigos e familiares

Ana Maria Braga, aos 75 anos, está prestes a subir ao altar pela quinta vez. A apresentadora do 'Mais Você' vai se casar com o ex-diretor da Globo, Fábio Arruda, em uma cerimônia sigilosa, marcada para o dia 4 de julho. O evento será realizado no sítio da comunicadora em Atibaia, no interior de São Paulo, e contará com a presença de grandes nomes da TV brasileira, como Xuxa, Luciano Huck, Angélica, Faustão, Ivete Sangalo e Sabrina Sato. >