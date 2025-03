EXPOSIÇÃO

DJ PL Torvic viraliza ao expor traição durante show em Niterói; veja vídeo

Artista chamou atenção do público ao revelar suposta infidelidade em meio à apresentação

Após a declaração, o DJ seguiu normalmente com o show, deixando o público intrigado. Nos comentários das publicações, internautas questionaram o desfecho da história, e um usuário brincou: “Tá bem. Com um chifre, mas tá bem”. Não há confirmação se a exposição foi uma brincadeira ou se o caso aconteceu de fato.>

Paulo Victor, de 23 anos, conhecido artisticamente como DJ PL Torvic é tural da comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói, ele tem se consolidado no cenário do funk, acumulando sucessos nas plataformas de streaming.>

Sua carreira começou de forma despretensiosa. Admirador do funk, decidiu criar um canal no YouTube em 2017 para compartilhar músicas de outros artistas. O projeto cresceu e hoje conta com mais de um milhão de inscritos, além de ultrapassar a marca de 286 milhões de visualizações.>

Com a popularidade crescente, DJ PL Torvic vem conquistando espaço no mercado musical, ampliando sua presença em eventos e redes sociais. Seu estilo irreverente e a conexão com o público têm sido diferenciais que o tornam uma das apostas do funk carioca.>