CURIOSIDADE

O que a cor da gema do ovo indica? Entenda a diferença entre os tons

A alimentação das galinhas influencia diretamente na coloração da gema, mas não altera o valor nutricional do ovo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2025 às 08:00

A cor da gema não determina a qualidade ou o valor nutricional do ovo. Crédito: Reprodução/Pexels

A cor da gema do ovo pode variar de um amarelo claro até um laranja intenso, o que desperta dúvidas entre os consumidores sobre o significado dessa diferença. Muitas pessoas acreditam que gemas mais escuras indicam ovos mais nutritivos, enquanto outras pensam que tons mais claros são sinais de menor qualidade. No entanto, especialistas explicam que a coloração da gema está diretamente relacionada à alimentação da galinha e não impacta significativamente o valor nutricional do alimento. >

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a principal influência na cor da gema é a dieta da galinha. As aves que consomem alimentos ricos em carotenoides — pigmentos naturais encontrados em vegetais como milho, cenoura, urucum e alfafa — tendem a produzir ovos com gemas mais alaranjadas. Já as que são alimentadas com rações à base de trigo ou farelo de soja, que possuem menor concentração desses pigmentos, botam ovos com gemas mais amareladas e claras.>

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) reforça que essa variação de cor não significa que um ovo seja melhor ou pior do que outro. Ambas as gemas contém praticamente a mesma quantidade de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais essenciais para a saúde.>

Gemas mais alaranjadas são mais nutritivas?>

A diferença nutricional entre ovos de gemas mais claras e mais escuras é mínima. O que pode ocorrer é uma maior presença de carotenóides em ovos com gemas mais alaranjadas, já que esses pigmentos são antioxidantes naturais benéficos para a saúde ocular e imunológica. No entanto, essa diferença não é suficiente para tornar um ovo mais saudável do que outro.>

Segundo a nutricionista Fernanda Oliveira, “a qualidade nutricional do ovo depende muito mais do bem-estar da galinha e da sua alimentação equilibrada do que propriamente da cor da gema. O mais importante é priorizar ovos de boa procedência e garantir que estejam frescos no momento do consumo”.>