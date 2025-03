CURIOSIDADE

Você sabia? Tubarão bota o ovo e ele não é redondo; veja

Conheça os diferentes tipos de reprodução desse predador marinho e surpreenda-se com suas curiosidades

Quando pensamos nos tubarões, a imagem de um predador marinho que gera filhotes no útero da mãe é geralmente a primeira que vem à mente. Porém, dependendo da espécie, esses animais podem se reproduzir de formas surpreendentemente diversas, até realizando os dois tipos de reprodução ao mesmo tempo. >

A dúvida sobre a reprodução dos tubarões é mais comum do que se imagina: "Os tubarões botam ovos ou os filhotes se desenvolvem no útero?" A resposta para essa pergunta é: depende da espécie. Os especialistas explicam que as espécies de tubarões podem ser classificadas em duas categorias principais: ovíparas, que botam ovos, e ovovivíparas, que carregam os filhotes em seu útero por um tempo antes de dar à luz.>