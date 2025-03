DRAMA

Aos 25 anos, atacante ex-Bahia revela vício em apostas esportivas: 'Perdi apartamento, carro e carreira'

Atleta fez forte desabafo e contou que problema o afastou da família

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de março de 2025 às 15:58

Atacante Dodô revelou drama com vício em apostas esportivas Crédito: Reprodução

Ex-jogador do Bahia, o atacante Dodô chamou atenção ao fazer um forte desabafo em seu perfil no Instagram. O atleta assumiu publicamente que tem problemas com apostas esportivas. Atualmente sem clube, Dodô fez questão de enfatizar que jamais se envolveu ou participou de qualquer esquema de manipulação de resultados, mas afirma que o vício prejudicou a carreira e o relacionamento com a família. >

"Sempre fui sorridente, alegre e brincalhão. Desde 2022, eu comecei a conhecer o mundo das apostas. Nunca fiz manipulação de resultado, graças a Deus. Mas eu gostava de apostar, não era jogo do Tigrinho, era jogo de futebol”, afirmou Dodô em um dos trechos do vídeo.>

“Quando fui ver estava distante do relacionamento com a mãe da minha filha, atualmente não tenho contato com minha mãe, irmãs. Perdi meu apartamento, carro, minha carreira. Se eu jogar um campeonato amador hoje, o dinheiro que pego é para pagar uma dívida", acrescentou o jogador.>

Atualmente com 25 anos, Dodô começou a carreira no Botafogo-SP e chegou ao Bahia em 2021 para fazer parte do time de aspirantes. Ao todo, ele entrou em campo 11 vezes pelo tricolor, entre o Campeonato Baiano e o Brasileirão sub-23, e marcou um gol. >

Após deixar o Bahia, o atleta passou por clubes como Mirassol, Grêmio Prudente, Anápolis, Ferroviária e Democrata. Esse ano, ele foi contratado pelo Campinense, mas fez apenas dois jogos pela equipe paraibana. >

Dodô conta que, além de perder o foco nos treinos, passou a fugir dos clubes por não conseguir pagar as dívidas que contraiu. >

“Ali foi tirando meu foco do futebol, comecei a apostar e quando fui ver estava longe do meu relacionamento, perdi meu salário todo mês para pagar apostas. É muito chato, é duro para mim. Eu não julgo porque ninguém nunca colocou uma arma na minha cabeça, não quero queimar casas de apostas, mas eu perdi relacionamentos, fiquei viciado. Nunca usei drogas, mas tive o vício nas apostas em que eu perdi tudo que eu conquistei, comecei a mentir para as pessoas, contava histórias tristes para conseguir dinheiro. Isso me deixou ferrado, perdi amizades, a minha ex-namorada, minha mãe, minhas irmãs, amigos do futebol... Isso me consumiu muito. Fiquei nesse mar de dívidas e vão se completar três anos”, disse o jogador aos prantos. >