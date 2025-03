NO BARRADÃO

Bahia terá dois desfalques para o Ba-Vi da final do Campeonato Baiano

Tricolor voltou aos treinos e começou a pensar o time sem os atletas

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 15:33

Bahia treina de olho no Ba-Vi da final do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de vencer o CSA por 2x0 e retomar a liderança do grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia agora direciona toda a sua atenção para a final do Campeonato Baiano. Neste domingo (23), o tricolor encara o Vitória, às 16h, no Barradão, pelo segundo jogo da decisão. O técnico Rogério Ceni ganhou dois desfalques importantes para o duelo. >

No jogo da taça, o Bahia não terá o atacante Luciano Rodríguez e o lateral direito Santiago Arias. Os dois foram titulares no primeiro duelo da final, na Fonte Nova, mas acabaram convocados pelas seleções do Uruguai e Colômbia, respectivamente, e deixaram a delegação tricolor. >

Nesta quinta-feira (20), o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Os titulares foram poupados do jogo contra o CSA, em Maceió, e ficaram em solo baiano se preparando para o duelo com o Leão. >

O atacante Ademir, que não participou do primeiro Ba-Vi, fez um trabalho na academia. Se estiver recuperado, o jogador deve voltar ao time. No comando de ataque, Cauly e Willian José são as opções para o lugar de Lucho. >

Como venceu por 2x0, na Fonte Nova, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que fica com o título. Triunfo do Vitória por dois gols, leva a decisão para os pênaltis. Apesar da vantagem, Rogério Ceni projeta um jogo duro e diz que a final ainda está aberta. >